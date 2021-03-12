Автомобиль сбил на пешеходном переходе ребенка и уехал. Полиция ищет свидетелей!

Полиции сообщили, что 10 марта в 17.15 на дороге Раннамыйза произошло ДТП. У автобусной остановки "Pikaliiva" на пешеходном переходе неизвестный автомобиль, двигавшийся со города, наехал на ребенка, переходившего дорогу на зеленый свет светофора. Мальчик упал на дорогу, поднялся, после этого водитель, не поинтересовавшись состоянием ребенка, уехал с места ДТП. Никто не вызвал полицию или скорую помощь.

"В столкновении с любым транспортным средством пешеход всегда является наименее защищенной стороной. Непосредственно после ДТП в состоянии шока человек сразу может не понять тяжесть полученных травм, особенно, если речь идет о ребенке. Дети могут быть настолько испуганы происходящим, что боятся попросить о помощи или не ощущают всю серьезность ситуации. Поэтому свидетелям всегда следует сообщать о увиденном ДТП в Центр тревоги, а также поинтересоваться у пострадавших, особенно, если это дети, об их состоянии, позвонить на 112 и дождаться скорой помощи", — говорит старший комиссар Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марина.

Для выяснения обстоятельств ДТП и поиска уехавшего автомобиля полиция просит помощи свидетелей, просим связаться с нами по э-почте merle.krenstrauch@politsei.ee или põhja.lmt@politsei.ee.

В этом году в Таллинне произошло 49 ДТП, среди пострадавших 19 пешеходов.

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