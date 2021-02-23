23.02.2021, 07:22
Автомобиль сбил на пешеходном переходе пожилую женщину
Вчера утром в Тарту на пешеходном переходе сбили пожилую женщину.
Вчера утром в Тарту на пешеходном переходе сбили пожилую женщину.
Авария произошла в 10:10 на перекрестке улицы Яамаа и бульвара Пыхья, где легковой автомобиль Volkswagen Touran под управлением 63-летней женщины совершал поворот направо и наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на 76-летнюю женщину.
Пострадавшая была доставлена в Клинику Тартуского университета.
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