23.02.2021, 07:22

Автомобиль сбил на пешеходном переходе пожилую женщину


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Avarii Endla tänaval 21.09.2020
Pilt on illustratiivne.Foto: Jaanus Lensment

Вчера утром в Тарту на пешеходном переходе сбили пожилую женщину.

Авария произошла в 10:10 на перекрестке улицы Яамаа и бульвара Пыхья, где легковой автомобиль Volkswagen Touran под управлением 63-летней женщины совершал поворот направо и наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на 76-летнюю женщину.

Пострадавшая была доставлена в Клинику Тартуского университета.

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