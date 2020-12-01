Автомобиль сбил на пешеходном переходе двухлетнего мальчика и поехал дальше

30 ноября в 13:44 возле Аардла, 20 в Тарту произошла авария. По имеющимся данным, 26-летняя женщина и ее двухлетний сын пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, во время чего мальчик получил легкий удар от серого легкового автомобиля, который без остановки поехал дальше.

Прибывшая на место скорая доставила ребенка в Клинику Тартуского университета для проверки.

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