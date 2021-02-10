10.02.2021, 07:30

Автомобиль сбил маленького ребенка на пешеходном переходе


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Автомобиль сбил маленького ребенка на пешеходном переходе
Foto: Ester Vaitmaa

Во вторник в Элва произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

В 16:52 Mercedes-Benz C200 с 52-летним мужчиной за рулем пересекал перекресток Тарту маантеэ и улицы Кяо в Элва. На пешеходном переходе водитель сбил переходившую дорогу семилетнюю девочку.

Ребенка доставили в Клинику Тартуского университета.

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