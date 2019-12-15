15.12.2019, 10:56
Автомобиль сбил 9-летнего мальчика: ребенок в больнице
ДТП произошло в субботу в Раквере, ребенка доставили в Ракверскую больницу.
ДТП произошло в субботу в Раквере, ребенка доставили в Ракверскую больницу.
Девятилетний мальчик выбежал из-за угла дома и получил удар от автомобиля Fod Focus, которым управляла 55-летняя женщина, передает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу полиции.
Полиция на этой неделе отметила рост числа ДТП с участием пешеходов в последние месяцы. Так, только в Таллинне и Харьюмаа с начала сентября погибло два пешехода и пострадало 69. Среди пострадавших было 20 детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.
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