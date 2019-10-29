29.10.2019, 10:12

Автомобиль, перевозивший пациента из одной больницы в другую, вылетел в кювет

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rus.delfi.ee
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Автомобиль, перевозивший пациента из одной больницы в другую, вылетел в кювет
Patsienti vedanud Ford Transit sõitis Viljandimaal kraavi (pilt on illustratiivne).

Вчера во второй половине дня в Вильяндимаа 55-летний мужчина съехал на принадлежащем Клинике Тартуского университета автомобиле в кювет.

Авария произошла в 15:21 на 62 км шоссе Тарту-Вильянди. Речь шла об автомобиле, осуществлявшем транспортировку пациента из Клиники Тартуского университета в Вильяндин.

Прибывшая на место скорая доставила пациента, водителя и находившуюся в автомобиле беременную 32-летнюю женщину в Вильяндискую больницу.

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