29.10.2019, 10:12
Автомобиль, перевозивший пациента из одной больницы в другую, вылетел в кювет(1)
Вчера во второй половине дня в Вильяндимаа 55-летний мужчина съехал на принадлежащем Клинике Тартуского университета автомобиле в кювет.
Вчера во второй половине дня в Вильяндимаа 55-летний мужчина съехал на принадлежащем Клинике Тартуского университета автомобиле в кювет.
Авария произошла в 15:21 на 62 км шоссе Тарту-Вильянди. Речь шла об автомобиле, осуществлявшем транспортировку пациента из Клиники Тартуского университета в Вильяндин.
Прибывшая на место скорая доставила пациента, водителя и находившуюся в автомобиле беременную 32-летнюю женщину в Вильяндискую больницу.
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