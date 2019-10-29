Автомобиль, перевозивший пациента из одной больницы в другую, вылетел в кювет

Авария произошла в 15:21 на 62 км шоссе Тарту-Вильянди. Речь шла об автомобиле, осуществлявшем транспортировку пациента из Клиники Тартуского университета в Вильяндин.

Прибывшая на место скорая доставила пациента, водителя и находившуюся в автомобиле беременную 32-летнюю женщину в Вильяндискую больницу.