06.11.2020, 07:18
Автомобиль переехал мужчину, лежавшего на проезжей части
Вчера вечером на Сааремаа автомобиль наехал на мужчину, лежавшего на проезжей части.
Вчера вечером на Сааремаа автомобиль наехал на мужчину, лежавшего на проезжей части.
Авария произошла в 18:30 на 19 км шоссе Курессааре-Кихельконна-Веэре. По имеющейся информации, легковой автомобиль Volkswagen Golf Variant под управлением 44-летнего мужчины на неосвещенном участке дороге переехал по ноге 61-летнего мужчины, лежащего на дороге. Светоотражателя на нем не было.
Пешеход был доставлен в Курессарескую больницу.
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