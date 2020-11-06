Автомобиль переехал мужчину, лежавшего на проезжей части

Авария произошла в 18:30 на 19 км шоссе Курессааре-Кихельконна-Веэре. По имеющейся информации, легковой автомобиль Volkswagen Golf Variant под управлением 44-летнего мужчины на неосвещенном участке дороге переехал по ноге 61-летнего мужчины, лежащего на дороге. Светоотражателя на нем не было.

Пешеход был доставлен в Курессарескую больницу.

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