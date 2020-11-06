Автомобиль переехал мужчину, лежавшего на проезжей части. Водитель был трезв, пострадавший — пьян и без отражателя

Руководитель патрульной службы Курессаареского отделения полиции Матис Сикк пояснил, что по первоначальным данным, ДТП произошло, когда находившийся за рулем Volkswagen 44-летний мужчина не заметил лежавшего на проезжей части 61-летнего мужчину и проехал по его ноге.

"61-летний мужчина с внешними признаками опьянения пострадал в ДТП, и скорая помощь доставила его в больницу. У мужчины также не было отражателя", — добавил Сикк.

У находившегося за рулем Volkswagen 44-летнего мужчины есть водительские права, и в момент ДТП он был трезв. Обстоятельства случившегося выясняются.

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