Автомобиль насмерть сбил пешехода. У погибшего не было отражателя
В Вырумаа, возле автобусной остановки на шоссе Козе-Кябли автомобиль насмерть сбил человека.
В Вырумаа, возле автобусной остановки на шоссе Козе-Кябли автомобиль насмерть сбил человека.
Информацию о трагическом ДТП Центр тревоги получил сегодня в 18.45.
"По предварительным данным, автомобиль Dodge Ram, за рулем которого находился 30-летний мужчина, сбил у автобусной остановки 32-летнего мужчину. Водитель был трезв и имел соответствующие водительские права", - сообщил патрульный полицейский Лыунаской префектуры Прийт Оссул.
Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, где он скончался от полученных повреждений.
"На месте происшествия выяснилось, что у погибшего была темная одежда и отсутствовал светоотражатель", - добавил Оссул.
Дорожные условия на месте ДТП были хорошими.
Все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе расследования возбужденного уголовного дела.
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