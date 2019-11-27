Автомобиль на летних покрышках столкнулся с полицейским автобусом

Сообщается, что автомобилем Toyota Corolla (с прицепом), колеса которого имели летнюю резину, управлял 66-летний мужчина.

В 16.20 автомобиль на 201-м километре шоссе Таллинн - Нарва отклонился на встречную полосу движения и столкнулся с полицейским микроавтобусом Mercedes-Benz Vito. Водитель и пассажир последнего (оба мужчины в возрасте 48 лет) были доставлены на медосмотр в Нарвскую больницу.

Аналогичная авария произошла в волости Анья в 14.45. По предварительным данным, 34-летний мужчина на автомобиле Audi A4 на перекрестке дорог Козе - Ягала и Тселлулоози совершал правый поворот, когда машина потеряла управляемость. Audi отклонилась на встречную полосу движения и столкнулось с фургоном Opel Combo Van, за рулем которого находился 62-летний мужчина. Водитель Opel и находившийся в кабине 63-летний пассажир доставлены в больницу.

Напомним, что обязательной для использования зимняя резина будет с 1 декабря.