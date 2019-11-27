Автомобиль на летних покрышках столкнулся с полицейским автобусом
Вчера во второй половине дня в Ида-Вирумаа произошло ДТП, в котором участвовали автомобиль Toyota Corolla и полицейский патрульный микроавтобус Mercedes-Benz Vito.
Вчера во второй половине дня в Ида-Вирумаа произошло ДТП, в котором участвовали автомобиль Toyota Corolla и полицейский патрульный микроавтобус Mercedes-Benz Vito.
Сообщается, что автомобилем Toyota Corolla (с прицепом), колеса которого имели летнюю резину, управлял 66-летний мужчина.
В 16.20 автомобиль на 201-м километре шоссе Таллинн - Нарва отклонился на встречную полосу движения и столкнулся с полицейским микроавтобусом Mercedes-Benz Vito. Водитель и пассажир последнего (оба мужчины в возрасте 48 лет) были доставлены на медосмотр в Нарвскую больницу.
Аналогичная авария произошла в волости Анья в 14.45. По предварительным данным, 34-летний мужчина на автомобиле Audi A4 на перекрестке дорог Козе - Ягала и Тселлулоози совершал правый поворот, когда машина потеряла управляемость. Audi отклонилась на встречную полосу движения и столкнулось с фургоном Opel Combo Van, за рулем которого находился 62-летний мужчина. Водитель Opel и находившийся в кабине 63-летний пассажир доставлены в больницу.
Напомним, что обязательной для использования зимняя резина будет с 1 декабря.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Кем оказалась мама убитой в Петербурге студентки
Звонят с неизвестного номера и сразу бросают трубку - для чего?
Мать и отец Анастасии Ещенко сделали заявление
Рассказал правду: доцент признался, почему убил любимую Настю