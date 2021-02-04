04.02.2021, 07:22
Автомобиль BMW сбил на пешеходном переходе четырехлетнюю девочку
Вчера в Нарве автомобиль сбил на пешеходном переходе маленькую девочку.
Вчера в Нарве автомобиль сбил на пешеходном переходе маленькую девочку.
Авария произошла вчера в 17:20 возле Кангеласте, 3а, где легковой автомобиль BMW 730D по управлением 21-летней женщины проехала мимо остановившегося перед пешеходным переходом автомобиля Chrysler Voyager и сбила на 4-летнюю девочку, которая бегом пересекала пешеходный переход.
Девочку доставили в Нарвскую больницу.
Вчера на пешеходном переходе произошла еще одна авария. В Тарту возле Пуйестеэ, 80 легковой автомобиль Hyundai Santafe под управлением 45-летней женщины сбил ан пешеходном переходе 67-летнюю женщину.
Пострадавшиую доставили в больницу.
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