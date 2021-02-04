Автомобиль BMW сбил на пешеходном переходе четырехлетнюю девочку

Авария произошла вчера в 17:20 возле Кангеласте, 3а, где легковой автомобиль BMW 730D по управлением 21-летней женщины проехала мимо остановившегося перед пешеходным переходом автомобиля Chrysler Voyager и сбила на 4-летнюю девочку, которая бегом пересекала пешеходный переход.

Девочку доставили в Нарвскую больницу.

Вчера на пешеходном переходе произошла еще одна авария. В Тарту возле Пуйестеэ, 80 легковой автомобиль Hyundai Santafe под управлением 45-летней женщины сбил ан пешеходном переходе 67-летнюю женщину.

Пострадавшиую доставили в больницу.