Автомобиль BMW сбил на пешеходном переходе четырехлетнюю девочку

Авария произошла вчера в 17:20 возле Кангеласте, 3а, где легковой автомобиль BMW 730D под управлением 21-летней женщины проехал мимо остановившегося перед пешеходным переходом автомобиля Chrysler Voyager и сбил 4-летнюю девочку, которая бегом пересекала пешеходный переход.

Девочку доставили в Нарвскую больницу.

Вчера на пешеходном переходе произошла еще одна авария. В Тарту возле Пуйестеэ, 80 легковой автомобиль Hyundai Santafe под управлением 45-летней женщины сбил на пешеходном переходе 67-летнюю женщину.

Пострадавшую доставили в больницу.

Помимо этого, вчера в Пирита 16-летняя девушка попала под машину. Авария также произошла на пешеходном переходе.

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