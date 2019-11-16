16.11.2019, 08:21
Автобус сбил девочку у автобусной остановки в Ласнамяэ
В пятницу, 15 ноября, в Ласнамяэ произошло ДТП, в результате которого пострадала маленькая девочка.
В пятницу, 15 ноября, в Ласнамяэ произошло ДТП, в результате которого пострадала маленькая девочка.
В 15.55 полиция получила сообщение о происшествии в Таллинне у дома номер 11 по улице Паэ (остановка общественного транспорта Кииве), где автобус сбил 8-летнюю девочку.
По предварительным данным, автобус Scania K310, за рулем которого находился 59-летний мужчина, наехал на ребенка, когда тот перебегал дорогу.
Девочка доставлена в Таллиннскую детскую больницу, полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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