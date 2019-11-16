Автобус сбил девочку у автобусной остановки в Ласнамяэ

В 15.55 полиция получила сообщение о происшествии в Таллинне у дома номер 11 по улице Паэ (остановка общественного транспорта Кииве), где автобус сбил 8-летнюю девочку.

По предварительным данным, автобус Scania K310, за рулем которого находился 59-летний мужчина, наехал на ребенка, когда тот перебегал дорогу.

Девочка доставлена в Таллиннскую детскую больницу, полиция выясняет обстоятельства ДТП.