Австрия выдала Эстонии гражданина Украины, подозреваемого в совершении ограбления в Таллинне

Также полицейские установили, что иностранцам помогли в этом местные преступники.
На основании веских доказательств спустя несколько месяцев после совершения ограбления полицейские Пыхьяской префектуры задержали местных подельников, суд уже вынес им наказание. На данный момент установлены и лица двух иностранцев, подозреваемых в совершении ограбления. Один из них задержан в Австрии и по просьбе Эстонии на основании Европейского постановления об аресте его выдали Эстонии в конце июня.
„Задержание второго человека — это лишь вопрос времени", — сказал Хиско Варес, по словам которого этот случай наглядно показывает, что целенаправленная работа приводит к положительному результату.
Полицейский подчеркивает, что за последние десять лет не осталось ни одного нераскрытого случая совершенного в Таллинне ограбления ювелирного магазина или магазина часов.
„Это должно послужить ясным сигналом ”гастролерам” из-за границы, в основном, из Литвы, Украины, Латвии и Молдовы, что такие попытки в Эстонии себя не оправдывают. Как правило, мы быстро устанавливаем личность совершившего ограбление человека, хотя на процесс сбора доказательств может уйти время, если мы имеем дело с иностранцами. Но у нас хорошо налажено сотрудничество с расследующими подобные преступления
полицейскими других европейских стран и информация передается очень оперативно", — рассказал Хиско Варес.
Число совершаемых в Эстонии ограблений уменьшается из года в год. „Жестоких преднамеренных разбойных нападений, направленных против обычных сограждан, практически нет. Встречаются единичные случаи, но преступников, которые зарабатывают на жизнь разбоем, в Эстонии нет. Несомненно, свое влияние оказала более строгая политика относительно вынесенных за разбой наказаний — преступники знают, что за совершением ограбления последует основательное расследование и процент раскрытия таких преступлений очень высок", — добавил Варес.
По сравнению с 2008 годом в 2018 году произошло в пять раз меньше ограблений. В 2018 году было зарегистрировано 154 случая ограбления, из них большинство было совершено, используя беспомощное состояние жертвы, например, когда ставший жертвой ограбления человек находился в состоянии опьянения. В случае признания виновными, наказание за разбой составляет от двух до 15 лет тюремного заключения.
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