Австрия выдала Эстонии гражданина Украины, подозреваемого в совершении ограбления в Таллинне

31 июля 2018 года в 14.20 полиция получила сообщение, что на улице Вяйке-Карья двое мужчин ворвались в магазин часов, применили в отношении сотрудницы магазина газовый баллончик, разбили витрину, схватили часы и убежали.

По словам руководителя службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, для задержания грабителей были задействованы большие ресурсы полиции, полицейские начали сразу же проверять людей и адреса, но тогда по ”горячим” следам подозреваемых задержать не удалось.

Полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры продолжили работу по раскрытию преступления, общались со многими свидетелями, собирали вещественные доказательства непосредственно с места преступления и рядом с ним.

"В ходе следствия мы просмотрели видеоматериалы более чем 50 разных видеокамер в старом городе и близлежащих районах. Объем просмотренного материала равняется примерно 100 фильмам "Правда и право". На просмотр и анализ этих записей у следователей ушло более трех недель", — рассказал полицейский.

„В итоге упорная работа принесла результаты, следователям удалось вычислить траекторию движения преступников в центре Таллинне за несколько дней до ограбления, во время ограбления и после совершенного преступления. Их бесцельное движение и внешность указывали на то, что эти люди не являются местными жителями. Мы запросили помощь у коллег из других стран, продолжили сбор и анализ доказательств и выяснили, что непосредственно само ограбление совершили гости из-за границы", — сказал Варес.