16.09.2019, 20:16

Авария вызвала огромную пробку на Нарвском шоссе


rus.delfi.ee
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Авария вызвала огромную пробку на Нарвском шоссе
Lugeja

Сегодня в 18.54 Центр тревоги получил информацию об аварии рядом с домом 69 по Нарвскому шоссе. Образовалось автомобильная пробка.

В Департаменте полиции и погранохраны сообщили, что столкнулись легковой автомобиль и грузовик, никто из людей в результате аварии не пострадал. Однако в районе происшествия образовался масштабный дорожный затор, который ощущался даже спустя час после аварии.

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