Авария с квадроциклом в Харьюмаа: пострадал двухлетний ребенок

ДТП произошло около 15:00.30-летний мужчина потерял контроль над транспортным квадроциклом на скользкой дороге, после чего вылетел в кювет.

На квадроцикле был также двухлетний ребенок, который получил легкие травмы. Ребенка доставили в больницу на медконтроль. Водитель был трезв. Детали ДТП уточняются.