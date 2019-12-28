28.12.2019, 18:53

Авария с квадроциклом в Харьюмаа: пострадал двухлетний ребенок

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Masina jäljed põllul
Masina jäljed põllulFoto: Argo Ingver

Сегодня в Харьюмаа, в деревне Патика произошла авария - мужчина на скользкой дороге потерял управление над квадроциклом и вылетел в кювет. В результате происшествия двухлетний ребенок получил легкие травмы.

ДТП произошло около 15:00.30-летний мужчина потерял контроль над транспортным квадроциклом на скользкой дороге, после чего вылетел в кювет.

На квадроцикле был также двухлетний ребенок, который получил легкие травмы. Ребенка доставили в больницу на медконтроль. Водитель был трезв. Детали ДТП уточняются.

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