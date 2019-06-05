05.06.2019, 13:42

Авария нарушила движение на шоссе Таллинн — Нарва


rus.delfi.ee
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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

В связи с ДТП, произошедшим на 149 км шоссе ТаллиннНарва, движение по трассе нарушено.

По имеющимся данным, у одного автомобиля загорелась покрышка. По этой причине одна полоса движения сейчас закрыта, на месте полиция регулирует движение.

Причина возгорания пока не ясна. Пострадавших нет.

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