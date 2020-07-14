Авария на Лаагна теэ: арест водителя BMW обжаловали в окружном суде

В Таллиннском окружном суде затруднились сказать, когда жалоба будет рассмотрена.
На прошлой неделе суд первой инстанции также выдал санкцию на арест 29-летнего водителя 29-летнего водителя Chevrolet, который в самой аварии не участвовал.
По оценке прокуратуры, трагическому ДТП предшествовала уличная гонка, о которой ее участники договорились заранее.
От прогнозов относительного того, сколько времени уйдет на проведение досудебного расследования, в прокуратуре отказываются, отмечая лишь то, максимальный срок пребывания под стражей для подозреваемых в совершении преступления первой степени может составлять шесть месяцев.
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