Авария на Лаагна теэ: арест водителя BMW обжаловали в окружном суде

Защитник арестованного 20-летнего водителя BMW, которого подозревают в совершении тяжелой аварии на Лаагна теэ в Таллинне, повлекшей за собой смерть двоих человек, обжаловал соответствующее постановление суда, сообщает RusERR.
В Таллиннском окружном суде затруднились сказать, когда жалоба будет рассмотрена.
На прошлой неделе суд первой инстанции также выдал санкцию на арест 29-летнего водителя 29-летнего водителя Chevrolet, который в самой аварии не участвовал.
По оценке прокуратуры, трагическому ДТП предшествовала уличная гонка, о которой ее участники договорились заранее.
От прогнозов относительного того, сколько времени уйдет на проведение досудебного расследования, в прокуратуре отказываются, отмечая лишь то, максимальный срок пребывания под стражей для подозреваемых в совершении преступления первой степени может составлять шесть месяцев.
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