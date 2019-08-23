23.08.2019, 07:17

Авария канализации сильно нарушила движение на бульваре Кадака

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Авария канализации сильно нарушила движение на бульваре Кадака
Foto: Robin Roots, Õhtuleht

Связи с аварией канализации возле Кадака пст, 143 движение в направлении к городу на участке между улицами Тяхеторни и Ныва временно закрыто.

Tallinna Vesi рекомендует участникам дорожного движения избегать данного участка и выбирать альтернативные траектории.

Предприятие просит извинения за причиненные неудобства и делает все для максимально быстрого разрешения ситуации.

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