Авария канализации сильно нарушила движение на бульваре Кадака

Связи с аварией канализации возле Кадака пст, 143 движение в направлении к городу на участке между улицами Тяхеторни и Ныва временно закрыто.
Tallinna Vesi рекомендует участникам дорожного движения избегать данного участка и выбирать альтернативные траектории.
Предприятие просит извинения за причиненные неудобства и делает все для максимально быстрого разрешения ситуации.
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