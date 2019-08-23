Авария канализации сильно нарушила движение на бульваре Кадака

rus.delfi.ee EST 1

Foto: Robin Roots, Õhtuleht

Связи с аварией канализации возле Кадака пст, 143 движение в направлении к городу на участке между улицами Тяхеторни и Ныва временно закрыто.