Аварии, воровство, нелегальная работа: за выходные персонами нон грата объявлены 12 украинцев(29)
За минувшие выходные дни у двенадцати граждан Украины возникли проблемы с полицей и миграционными властями Эстонии.
За минувшие выходные дни у двенадцати граждан Украины возникли проблемы с полицей и миграционными властями Эстонии.
22 ноября из Киева на самолете в Таллинн прибыли четверо граждан Украины — мужчины 19, 21, 26, 30 лет. У мужчин отсутствовали документы, которые бы подтверждали цель и условия поездки. Сотрудник миграционного отдела признал также разрешение на жительство для 30-летнего мужчины недействительным. В отношении украинцев было оформлено предписание о запрете на въезд.
22 ноября предписание покинуть Эстонию было выписано 29-летнему гражданину Украины, который нелегально работал в Эстонии. Ему также запретили въезд в Эстонию на срок 6 месяцев.
22 ноября по таким же основаниям было выписано предписание покинуть Эстонию 36-летнему гражданину Украины, но с запретом на въезд сроком на один год.
22 ноября сотрудник миграционных властей признали незаконным нахождение на территории Эстонии двух граждан Украины. Один из них — 45-летний мужчина нарушил 21 ноября ПДД. Его безвизовое пребывание в Эстонии было досрочно прекращено, выписано предписание покинуть страну с запретом на въезд на 3 месяца. Второй мужчина 43 лет работал в Эстонии без легального основания. Последствия были такими же.
23 ноября нелегалом был признан гражданин Украины 1980 года рождения. Мужчина совершил 23 ноября в Таллинне дорожную аварию. В ходе разбирательства выяснилось, что украинец в Эстонии оказывал услуги такси. Его лишили права безвизового нахождения в Эстонии и запретили въезд на пять лет.
24 ноября в Таллиннский аэропорт прилетел гражданин Украины 1960 года рождения, который находился в Шенгенской зоне без законного основания 29 дней. Из них — четыре дня в Эстонии. Мужчину в страну не пустили, наложили запрет на въезд на три месяца, он улетел в Киев.
24 ноября миграционные власти Пыхьяской префектуры выписали предписание покинуть Эстонию двум гражданам Украины (1984 и 1988 года), которые совершили имущественные преступления. Безвизовое пребывание в их отношении было досрочно прекращено, запрет на въезд составляет один год.
Также не впустили в страну на выходных гражданина Азербайджана, двух граждан Индии, а также из Эстонии был выслан гражданин Грузии, который работал здесь незаконно.
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