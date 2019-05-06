ATKO уволила водителя автобуса, которого вчера поймали пьяным за рулем в Кейла

На момент остановки автобуса в нем находилось 20 человек. "О водителе автобуса с подозрительным стилем езды нам сообщил как один находившийся в автобусе молодой пассажир, так и еще один участник движения, которому бросилось в глаза, что водитель автобуса проигнорировал красный свет на светофоре", — сообщила полиция.

Заведующий отделом OÜ Atko Liinid в Харьюмаа Арво Сарапуу-младший сказал Delfi, что такое поведение водителя автобуса непозволительно и предосудительно, трудовой договор водителя прекращают с сегодняшнего дня.

"Во всех наших автобусах алкозамки, но алкозамок участвовавшего в данном инциденте автобуса был отправлен на дополнительную проверку, и поскольку на этой линии водитель автобуса начал поездку на линию из дома, он не проходил обязательный контроль, который проводят алкометром перед началом работы всем водителям автобусов на Балтийском вокзале", — добавил Сарапуу-младший.