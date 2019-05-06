ATKO уволила водителя автобуса, которого вчера поймали пьяным за рулем в Кейла(26)
Вчера в Кейла попался полиции 64-летний водитель автобуса, который был сильно пьян. Это был водитель автобусной фирмы ATKO, фирма сообщила, что они уволили мужчину.
Вчера в Кейла попался полиции 64-летний водитель автобуса, который был сильно пьян. Это был водитель автобусной фирмы ATKO, фирма сообщила, что они уволили мужчину.
На момент остановки автобуса в нем находилось 20 человек. "О водителе автобуса с подозрительным стилем езды нам сообщил как один находившийся в автобусе молодой пассажир, так и еще один участник движения, которому бросилось в глаза, что водитель автобуса проигнорировал красный свет на светофоре", — сообщила полиция.
Заведующий отделом OÜ Atko Liinid в Харьюмаа Арво Сарапуу-младший сказал Delfi, что такое поведение водителя автобуса непозволительно и предосудительно, трудовой договор водителя прекращают с сегодняшнего дня.
"Во всех наших автобусах алкозамки, но алкозамок участвовавшего в данном инциденте автобуса был отправлен на дополнительную проверку, и поскольку на этой линии водитель автобуса начал поездку на линию из дома, он не проходил обязательный контроль, который проводят алкометром перед началом работы всем водителям автобусов на Балтийском вокзале", — добавил Сарапуу-младший.
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