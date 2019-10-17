Арестованы двое руководителей компании по обработке мусора

"Собранные доказательства дают основания подозревать, что речь идет о преступлении. Для пресечения возможного продолжения преступной деятельности и влияния на следствие прокуратура ходатайствует об аресте двух подозреваемых", - сообщила прокурор Кюллике Каськ.

Суд удовлетворил ходатайство и арестовал обоих мужчин сроком на один месяц. Третьего подозреваемого освободили после проведения первоначальных следственных действий.

Во вторник Центральная криминальная полиция провела обыск в помещениях Paikre и паевого товарищества Koguja. Причиной обыска стало подозрение, что двое руководителей Paikre присвоили в крупном размере имущество принадлежащей городу фирмы. После обыска они были признаны подозреваемыми. Паевое товарищество Koguja также признано (как юридическое лицо) подозреваемым в присвоении. Директора по развитию Paikre подозревают также в принятии взятки.