Арендатор съехал с квартиры и прихватил с собой вещей на 1500 евро

18 июля полиция получила сообщение о том, что в квартире на улице Тууле в Кохтла-Ярве арендатор после окончания договора об аренде забрал с собой вещей на сумму 1500 евро.

Об этом в понедельник сообщила Идаская префектура.

Точные обстоятельства случившегося выясняются.