20.07.2020, 20:20
Арендатор съехал с квартиры и прихватил с собой вещей на 1500 евро
В Ида-Вирума арендатор забрал из сьемной квартиры чужого имущества на сумму 1500 евро.
В Ида-Вирума арендатор забрал из сьемной квартиры чужого имущества на сумму 1500 евро.
18 июля полиция получила сообщение о том, что в квартире на улице Тууле в Кохтла-Ярве арендатор после окончания договора об аренде забрал с собой вещей на сумму 1500 евро.
Об этом в понедельник сообщила Идаская префектура.
Точные обстоятельства случившегося выясняются.
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