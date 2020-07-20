20.07.2020, 20:20

Арендатор съехал с квартиры и прихватил с собой вещей на 1500 евро

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Mustamäe sotsiaalteema
Foto: Andres Putting

В Ида-Вирума арендатор забрал из сьемной квартиры чужого имущества на сумму 1500 евро.

18 июля полиция получила сообщение о том, что в квартире на улице Тууле в Кохтла-Ярве арендатор после окончания договора об аренде забрал с собой вещей на сумму 1500 евро.

Об этом в понедельник сообщила Идаская префектура.

Точные обстоятельства случившегося выясняются.

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