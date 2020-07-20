20.07.2020, 20:20
Арендатор съехал с квартиры и прихватил с собой вещей на 1500 евро
В Ида-Вирума арендатор забрал из сьемной квартиры чужого имущества на сумму 1500 евро.
В Ида-Вирума арендатор забрал из сьемной квартиры чужого имущества на сумму 1500 евро.
18 июля полиция получила сообщение о том, что в квартире на улице Тууле в Кохтла-Ярве арендатор после окончания договора об аренде забрал с собой вещей на сумму 1500 евро.
Об этом в понедельник сообщила Идаская префектура.
Точные обстоятельства случившегося выясняются.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Мои орхидеи просто шикарны. Сосед подсказал, чем их поливать
Почему ни в коем случае нельзя выбрасывать кожуру банана
Как в молодости выглядела самая титулованная герцогиня в мире?
На Урале девочка пять лет жила в квартире-помойке у опекуна