Антимасочник подрался с охранниками центра Рокка-аль-Маре. Его успокоили газом и доставили в полицию(75)
Полиции сообщили сегодня около 13 часов о конфликте в торговом центре Рокка-аль-Маре, где 34-летний мужчина отказался на входе в магазин надеть маску или другим образом прикрыть лицо.
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