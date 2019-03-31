Андрей Красноглазов и Институт Пушкина настаивают на своем оправдании в окружном суде

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм.

"Защитник настаивает на отмене приговора Вируского уездного суда от 18 февраля. Он просит вынести новое решение, по которому Андрея Красноглазова и Институт Пушкина следует оправдать", — отметила Тамм.

Апелляционная жалоба будет рассмотрена 30 апреля.

Как писал rus.err.ee, Вируский уездный суд, первоначально оправдавший обвиненного в присвоении средств директора Института Пушкина Андрея Красноглазова, 18 февраля после повторного рассмотрения возвращенного из окружного суда дела признал Красноглазова виновным по трем статьям Пенитенциарного кодекса и назначил ему совокупное наказание в виде штрафа в размере 2500 евро.