Андрей Красноглазов и Институт Пушкина настаивают на своем оправдании в окружном суде

Директор Института Пушкина Андрей Красноглазов, признанный судом первой инстанции виновным в присвоении, подделке документов и использовании поддельных документов, настаивает на своем оправдании в Тартуском окружном суде, сообщает rus.err.ee.
Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм.
"Защитник настаивает на отмене приговора Вируского уездного суда от 18 февраля. Он просит вынести новое решение, по которому Андрея Красноглазова и Институт Пушкина следует оправдать", — отметила Тамм.
Апелляционная жалоба будет рассмотрена 30 апреля.
Как писал rus.err.ee, Вируский уездный суд, первоначально оправдавший обвиненного в присвоении средств директора Института Пушкина Андрея Красноглазова, 18 февраля после повторного рассмотрения возвращенного из окружного суда дела признал Красноглазова виновным по трем статьям Пенитенциарного кодекса и назначил ему совокупное наказание в виде штрафа в размере 2500 евро.