Алковождение, ставшее ”традицией”, кончилось для 52-летнего мужчины шоковым заключением, лишением прав и авто

Вчера суд назначил ему семь дней шокового заключения, а также у него отобрали на полгода права и конфисковали автомобиль.

6 апреля в Тартумаа в волости Эльва полиция заметила автомобиль, двигавшийся странно. Патруль остановил его — водитель оказался нетрезв. Его отправили прямиком в арестный дом — ждать суда.

По словам капитана полиции Аниты Пейпонен, этот человек и раньше попадался за подобные деяния. ”Увы, предыдущие наказания не выполнили своего предназначения, ввиду чего пришлось ходатайствовать как о заключении, так и конфискации авто”.