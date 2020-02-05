"Алкоголь не употребляю, съел накануне ягоды". Какие "отмазки" придумывают для полиции нетрезвые водители

Центр также привел интересную статистику — на номер 112 за 2019 год поступило свыше 10 000 сообщений о нетрезвых водителях.
"Пришел домой и стал выпивать ром. И вспомнил, что шины спускают. Чтобы утром на это время не тратить, решил быстро съездить на заправку, пока алкоголь в кровь не попал"
Центр надзора за дорожным движением благодарит тех, кто, заметив водителя с подозрительным стилем вождения, дал знать об этом полиции. "Благодаря вам было предотвращена авария с тяжелыми последствиями", — пишет центр.
Приводится также пример, когда был проверен сигнал, чтобы предупредить возможное правонарушение и не дать пьяному водителю сесть за руль.
"С водителем побеседовали и проверили степень опьянения, чтобы определить необходимое время для протрезвления. Человек пообещал пойти домой. Но как только патруль скрылся за углом, водитель сел за руль. Машину остановили, и опьянение водителя было настолько велико, что возбудили уголовное дело".
"Алкоголь не употребляю, съел накануне ягоды. У сестры то же самое: если поест ягоды, то алкометр показывает алкоголь"
Если 20% задержанных относятся к категории водителей с остаточными явлениями, то большая часть случаев идет в суд. Это в случае, когда в крови обнаруживают не менее 1,5 промилле. Между уголовным делом и остаточными явлениями находится так называемая легкая степень опьянения: обнаружение 0,5 — 1,5 промилле влечет возбуждение дела о проступке.
"Машину вел не я, за рулем был Андрей, но он ушел!"
Был и такой случай. После остановки водителя нашли на заднем сиденье, и в машине больше никого не было. А обувь водителя — прямо под педалями.
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