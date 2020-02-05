05.02.2020, 13:48

"Алкоголь не употребляю, съел накануне ягоды". Какие "отмазки" придумывают для полиции нетрезвые водители

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Александер Пихлак
EST 36
"Алкоголь не употребляю, съел накануне ягоды". Какие "отмазки" придумывают для полиции нетрезвые водители
Kenno Soo

В прошлом году на дорогах страны полиция провела свыше 900 000 проверок, в ходе которых водителям пришлось дуть в алкометр. Число попавшихся нетрезвыми в прошлом году было выше, чем в позапрошлом, число пойманных за рулем пьяных водителей показывает рост и в текущем году.

По данным Центра надзора за дорожным движением, в прошлом году за управлением в нетрезвом виде было поймано 7147 водителей, что на 5% больше, чем в 2018 году. Отмечается, что за месяц с небольшим этого года было обнаружено за рулем 534 нетрезвых водителей, это почти на сотню больше, чем за тот же период минувшего года.

"Были в клубе, употребляли алкоголь, деньги закончились, и решили поехать в Таллинн"

Пойманные за рулем выпивохи приводят всевозможные, порой очень странные, объяснения и оправдания, почему они совершили такой проступок. Кто-то говорит, что опьянение у него от шашлычного маринада, другой утверждает, что пол-литра водки его не берет.

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Некоторые ссылаются на "остаточные явления". Например, из задержанных в этом году 534 водителей только 20% были с так называемыми "остаточными явлениями". В случае остаточных явлений содержание алкоголя в одном литре выдыхаемого воздуха от 0,10 до 0,24 миллиграмма (или от 20 до 0,49 промилле в крови). Если в крови показатель алкоголя ниже 0,2 промилле, то неприятных последствий для водителя не будет.

"Выпил пол-литра Viru Valge и сел за руль в хорошем самочувствии"

В прошлом году водительских прав из семи с лишним тысяч задержанных были лишены 615 водителей. В 161 случае водителя отправили в арестный дом и в 182 случаях было конфисковано транспортное средство.

Центр также привел интересную статистику — на номер 112 за 2019 год поступило свыше 10 000 сообщений о нетрезвых водителях.

"Пришел домой и стал выпивать ром. И вспомнил, что шины спускают. Чтобы утром на это время не тратить, решил быстро съездить на заправку, пока алкоголь в кровь не попал"

Центр надзора за дорожным движением благодарит тех, кто, заметив водителя с подозрительным стилем вождения, дал знать об этом полиции. "Благодаря вам было предотвращена авария с тяжелыми последствиями", — пишет центр.

Приводится также пример, когда был проверен сигнал, чтобы предупредить возможное правонарушение и не дать пьяному водителю сесть за руль.

"С водителем побеседовали и проверили степень опьянения, чтобы определить необходимое время для протрезвления. Человек пообещал пойти домой. Но как только патруль скрылся за углом, водитель сел за руль. Машину остановили, и опьянение водителя было настолько велико, что возбудили уголовное дело".

"Алкоголь не употребляю, съел накануне ягоды. У сестры то же самое: если поест ягоды, то алкометр показывает алкоголь"

Если 20% задержанных относятся к категории водителей с остаточными явлениями, то большая часть случаев идет в суд. Это в случае, когда в крови обнаруживают не менее 1,5 промилле. Между уголовным делом и остаточными явлениями находится так называемая легкая степень опьянения: обнаружение 0,5 — 1,5 промилле влечет возбуждение дела о проступке.

"Машину вел не я, за рулем был Андрей, но он ушел!"

Был и такой случай. После остановки водителя нашли на заднем сиденье, и в машине больше никого не было. А обувь водителя — прямо под педалями.

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