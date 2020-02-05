"Алкоголь не употребляю, съел накануне ягоды". Какие "отмазки" придумывают для полиции нетрезвые водители

По данным Центра надзора за дорожным движением, в прошлом году за управлением в нетрезвом виде было поймано 7147 водителей, что на 5% больше, чем в 2018 году. Отмечается, что за месяц с небольшим этого года было обнаружено за рулем 534 нетрезвых водителей, это почти на сотню больше, чем за тот же период минувшего года.

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Пойманные за рулем выпивохи приводят всевозможные, порой очень странные, объяснения и оправдания, почему они совершили такой проступок. Кто-то говорит, что опьянение у него от шашлычного маринада, другой утверждает, что пол-литра водки его не берет.

Некоторые ссылаются на "остаточные явления". Например, из задержанных в этом году 534 водителей только 20% были с так называемыми "остаточными явлениями". В случае остаточных явлений содержание алкоголя в одном литре выдыхаемого воздуха от 0,10 до 0,24 миллиграмма (или от 20 до 0,49 промилле в крови). Если в крови показатель алкоголя ниже 0,2 промилле, то неприятных последствий для водителя не будет.

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В прошлом году водительских прав из семи с лишним тысяч задержанных были лишены 615 водителей. В 161 случае водителя отправили в арестный дом и в 182 случаях было конфисковано транспортное средство.