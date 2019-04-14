Адвокат просит смягчить наказание стрелявшему в охранников в Копли

В апелляционной жалобе, поданной в Таллиннский окружной суд, защитник просит отменить приговор Харьюского уездного суда от 7 декабря и вынести новое решение, по которому действия Якименко следует квалифицировать как причинение тяжких телесных повреждений и назначить ему более легкое наказание.

Также адвокат добивается снижения суммы выплат пострадавшим. Суд первой инстанции обязал Якименко выплатить пострадавшим по гражданским искам 30 000 евро и 50 000 евро соответственно. Защитник считает, что каждому пострадавшему можно было бы выплатить по 10 000 евро.

"Апелляция рассматривалась в порядке письменного производства, решение по ней будут вынесено 15 апреля", — сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.

На стартовавшем в мае 2018 года судебном процессе Якименко себя виновным не признал.