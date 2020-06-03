Адвокат предупреждает: будьте осторожны! Мошенники представляются инвесторами

Адвокат адвокатского бюро Hedman Partners Кати Пино привела недавний пример из своей практики, когда мошенник, представившийся известным международным инвестором, попытался обмануть эстонский стартап.

”С основателем стартапа связался, казалось бы, надежный иностранный инвестор, который хотел инвестировать крупную сумму. Предварительное проверка показала, что это человек, который и раньше активно инвестировал в стартапы”, — сказала Пино.

В ходе переговоров инвестор передал переписку своему финансовому советнику, и поскольку это является нормальным развитием событий, у стартапа не возникло сомнений. Финансовый советник хотел увидеть проект договора, который был отправлен ему основателем. После этого события начали развиваться уже не так, как ожидалось.

”После отправки договора учредитель получил ответ, что условия подходящие и договор может быть подписан. Однако, в дополнение к обычной информации попросили прислать копию паспорта учредителя, пояснив, что договор должен быть ”легализован””, — рассказала адвокат Hedman Partners.

Требование легализации документов удивило учредителя, и он попросил ”финансового консультанта” объяснить что имелось под этим ввиду. Он получил ответ, что стоимость легализации составляет 1 000 евро и что инвестиции будут сделаны после того, как сумма будет выплачена. Факт, что оплата в размере 1 000 евро стала предварительным условием для заключения договора, заставил насторожиться.

Тщательная проверка данных показала, что источник электронных сообщений был скрыт за счет использования серверов в России, Германии и Бразилии, а человек, представившийся инвестором, был мошенником. ”Инвестор, за которого выдал себя мошенник, и члены его семьи стали жертвами кражи личности и личных данных”, — добавила Пино.

В данном случае стартапу удалось избежать мошенников, однако не все попытки мошенничества удается своевременно распознать. ”Мы рекомендуем стартапам тщательно проверять инвесторов, особенно в условиях сегодняшнего кризиса”, — предложил Пино.

Что такое легализация?



Легализация является международно признанным доказательством подлинности официальных документов. Легализуются только официальные документы, и невозможна легализация документа, относящегося к инвестициям, так как это входит в сферу частного права.

Официальный документ должен быть легализован только в том случае, если он предназначен для использования в стране, которая не присоединилась к Конвенции об отмене требования легализации иностранного официальных документа. В настоящее время к Конвенции присоединились 119 стран, в том числе все страны Европейского Союза. Полный список государств-участников доступен здесь.

Легализация осуществляется в посольстве или консульстве страны, в которой необходимо использовать документы. Государственная пошлина на легализацию в Эстонии составляет 30 евро.