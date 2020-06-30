Адвокат обжалует арест предполагаемого виновника смертельной аварии на Лаагна теэ

В минувший вторник Харьюский уездный суд взял молодого человека под стражу. "Мы пришли к мнению, что в течение предусмотренного срока обжалуем арест Исы", — сказал Õhtuleht адвокат Исы Индрек Пыдер.

По первоначальным данным, 20 июня 20-летний Халилов на своем белом BMW врезался сзади в двигавшийся впереди Volvo. В результате столкновения Volvo отлетел налево на газон и BMW — направо в ехавший в первом ряду Ford и затем в павильон автобусной остановки. Ford в свою очередь отлетел в двигавшуюся впереди Toyota.

В ДТП погибла на месте стоявшая в павильоне автобусной остановки женщина. Водитель попавшего в аварию Ford, 39-летний мужчина, умер на следующий день в больнице.

Пассажирка Ford, 34-летняя женщина, и водитель Volvo, 54-летняя женщина, на сегодняшний день уже не находятся на стационарном лечении. Подозреваемый в совершении аварии 20-летний Иса Халилов также не в больнице и по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда находится под арестом.