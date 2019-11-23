А кто за спиной? Полиция призывает владельцев банковских карт к осторожности

Уже не раз мы писали о том, что необходима осторожность в обращении с банковскими картами, о том, что их нельзя передавать чужим людям (например, обслуживающему персоналу в барах и ресторанах). Если кто-то скопирует данные вашей карты, то сможет совершить покупку в интернете, а отвечать за нее будет собственник.

Но недоразумения с банковскими картами по-прежнему время от времени происходят. Наиболее уязвимой группой сейчас в Эстонии являются туристы, при использовании банковских карт которых вообще часто не нужно вводить PIN-код: достаточно подписи или расплачиваться можно бесконтактным способом.

Чем и пользуются, по словам ведущего следователя таллиннского Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Антспола, местные карманники: стащив бумажник у какого-нибудь зарубежного пенсионера, они сразу несутся в ближайших крупный торговый центр, где совершают при помощи банковской карты дорогие покупки.

Как отмечает Антспол, случается и такое, что потерпевший страдает от неосмотрительности при вводе PIN-кода во время расплаты за какую-либо услугу. "За спиной стоит вор, который наблюдает за введением кода, запоминает его и затем похищает банковскую карточку. Потом совершает покупки или снимает из банкомата наличные. Поэтому советую всегда при совершении платежей проверять, что делается за вашей спиной", - говорит Антспол. "Бывают и такие случаи, что человек сам дает свою карточку знакомому с просьбой чего-то купить, но тот делает покупку себе или вовсе снимает деньги", - добавляет сотрудник полиции.