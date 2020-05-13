9 мая в Нарве задержали парня, угнавшего автомобиль. Он вышел из тюрьмы лишь пару месяцев назад

В ночь на 9 мая на улице Кангеласте в Нарве полиция остановила для проверки автомобиль Volkswagen Touran, за рулем которого был 19-летний молодой человек. В ту же ночь владелец автомобиля сообщил, что машину угнали.

Прокуратура ходатайствовала о взятии угонщика под стражу, так как он уже до этого совершал подобные деяния, был неоднократно наказан за проступки и преступления, и вышел свободу из тюрьмы меньше, чем три месяца назад, в конце февраля.

Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство и молодого человека арестовали на два месяца.