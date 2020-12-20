20.12.2020, 08:00

85-летний водитель сбил на пешеходном переходе пожилую женщину

 (17)
Задержаны 17 нетрезвых водителей
EST 1
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Politsei- ja Piirivalveamet TartusFoto: Argo Ingver

В полдень субботы в Вильянди произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина.

19 декабря в 11.43 в Вильянди у дома номер 11 по улице Якобсона произошло ДТП. 85-летний мужчина, управлявший автомобилем Volkswagen Passat Variant на пешеходном переходе сбил переходившую улицу 74-летнюю женщину.

Пешехода с травмами доставили в больницу.

За минувшие сутки полиция задержала 16 водителей с признаками алкогольного и одного водителя с признаками наркотического опьянения.

Читайте также: