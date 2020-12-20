20.12.2020, 08:00
85-летний водитель сбил на пешеходном переходе пожилую женщину(17)
Задержаны 17 нетрезвых водителей
В полдень субботы в Вильянди произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина.
В полдень субботы в Вильянди произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина.
19 декабря в 11.43 в Вильянди у дома номер 11 по улице Якобсона произошло ДТП. 85-летний мужчина, управлявший автомобилем Volkswagen Passat Variant на пешеходном переходе сбил переходившую улицу 74-летнюю женщину.
Пешехода с травмами доставили в больницу.
За минувшие сутки полиция задержала 16 водителей с признаками алкогольного и одного водителя с признаками наркотического опьянения.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Кому из счастливчиков не грозит КОВИД: у них есть особенность
Раскрыто влияние витамина D на течение коронавируса
Почему бережное отношение к машине может ей только навредить
Хитрости холодного пуска: как правильно прогревать двигатель