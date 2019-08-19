19.08.2019, 07:05

79-летний Виктор найден. Его крики услышали охотники

дополнено в 12:00
rus.delfi.ee
EST 68
79-летний Виктор найден. Его крики услышали охотники
PPA

Полиция искала 79-летнего Виктора, который ушел из дома в Кохтла-Ярве утром субботы, 17 августа. Во вторник утром полиция сообщила, что Виктор найден.

О том, что Виктор найден, сообщили в понедельник примерно в 22:30 охотники, которые услышали в лесу в 15 км от места пропажи Виктора оклики. Виктору оказывается медпомощь, и его жизнь вне опасности.

Полиция благодарит всех добровольцев, участвовавших в поисках.

Ранее полиция писала, что Виктор иногда он не ориентируется во времени и пространстве и поэтому ему может быть сложно найти дорогу домой. Он и раньше уходил из дома, но возвращался быстрее.

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