19.08.2019, 07:05
79-летний Виктор найден. Его крики услышали охотники
дополнено в 12:00
Полиция искала 79-летнего Виктора, который ушел из дома в Кохтла-Ярве утром субботы, 17 августа. Во вторник утром полиция сообщила, что Виктор найден.
Полиция искала 79-летнего Виктора, который ушел из дома в Кохтла-Ярве утром субботы, 17 августа. Во вторник утром полиция сообщила, что Виктор найден.
О том, что Виктор найден, сообщили в понедельник примерно в 22:30 охотники, которые услышали в лесу в 15 км от места пропажи Виктора оклики. Виктору оказывается медпомощь, и его жизнь вне опасности.
Полиция благодарит всех добровольцев, участвовавших в поисках.
Ранее полиция писала, что Виктор иногда он не ориентируется во времени и пространстве и поэтому ему может быть сложно найти дорогу домой. Он и раньше уходил из дома, но возвращался быстрее.
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