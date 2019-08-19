79-летний Виктор найден. Его крики услышали охотники

О том, что Виктор найден, сообщили в понедельник примерно в 22:30 охотники, которые услышали в лесу в 15 км от места пропажи Виктора оклики. Виктору оказывается медпомощь, и его жизнь вне опасности.

Полиция благодарит всех добровольцев, участвовавших в поисках.

Ранее полиция писала, что Виктор иногда он не ориентируется во времени и пространстве и поэтому ему может быть сложно найти дорогу домой. Он и раньше уходил из дома, но возвращался быстрее.