69-летняя Майе из Ласнамяэ найдена. Ее узнала женщина, прочитавшая о пропаже в СМИ
Поздно вечером 2 декабря к полиции обратилась обеспокоенная женщина, сообщившая, что ей неизвестно местонахождение ее матери, 69-летней Майе, последний контакт с которой был 2 декабря днем, когда та находилась в Ласнамяэ. 3 декабря утром полиция сообщила, что Майе найдена.
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