03.12.2019, 07:02

69-летняя Майе из Ласнамяэ найдена. Ее узнала женщина, прочитавшая о пропаже в СМИ

дополнено в 8:40
EST 11
69-летняя Майе из Ласнамяэ найдена. Ее узнала женщина, прочитавшая о пропаже в СМИ
PPA

Поздно вечером 2 декабря к полиции обратилась обеспокоенная женщина, сообщившая, что ей неизвестно местонахождение ее матери, 69-летней Майе, последний контакт с которой был 2 декабря днем, когда та находилась в Ласнамяэ. 3 декабря утром полиция сообщила, что Майе найдена.

Полиция сообщила, что одна женщина прочитала в СМИ сообщение об исчезновении Майе и позже увидела похожую женщину, идущую по Ласнамяэ.

В ходе проверки выяснилось, что это действительно пропавшая Майе. Женщину осмотрела скорая помощь, с ней все в порядке. Майе передали дочери.

Как ранее писал rus.err.ee, у женщины не было с собой телефона, и без посторонней помощи из-за проблем со здоровьем она может попасть в беду. К полуночи полиция проверила все места, где женщина могла бы находиться, но найти ее тогда не удалось.

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