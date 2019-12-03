69-летняя Майе из Ласнамяэ найдена. Ее узнала женщина, прочитавшая о пропаже в СМИ

Поздно вечером 2 декабря к полиции обратилась обеспокоенная женщина, сообщившая, что ей неизвестно местонахождение ее матери, 69-летней Майе, последний контакт с которой был 2 декабря днем, когда та находилась в Ласнамяэ. 3 декабря утром полиция сообщила, что Майе найдена.
Полиция сообщила, что одна женщина прочитала в СМИ сообщение об исчезновении Майе и позже увидела похожую женщину, идущую по Ласнамяэ.
В ходе проверки выяснилось, что это действительно пропавшая Майе. Женщину осмотрела скорая помощь, с ней все в порядке. Майе передали дочери.
Как ранее писал rus.err.ee, у женщины не было с собой телефона, и без посторонней помощи из-за проблем со здоровьем она может попасть в беду. К полуночи полиция проверила все места, где женщина могла бы находиться, но найти ее тогда не удалось.
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