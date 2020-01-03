03.01.2020, 07:50
65-летняя женщина упала в автобусе и оказалась в больнице
В результате торможения пассажирского автобуса в четверг упала и получила потребовавшие госпитализации травмы 65-летняя женщина.
В результате торможения пассажирского автобуса в четверг упала и получила потребовавшие госпитализации травмы 65-летняя женщина.
Инцидент произошел 2 января в 17:00 у дома номер 6 по Нарвскому шоссе, пишет rus.err.ee.
57-летний водитель автобуса Volvo затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, из-за чего одна из пассажирок — 65-летняя женщина — упала и получила травмы. Известно, что незадолго до торможения она встала с сиденья. Подробности происшествия уточняются.
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