03.01.2020, 07:50

65-летняя женщина упала в автобусе и оказалась в больнице


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Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustusFoto: Ilmar Saabas

В результате торможения пассажирского автобуса в четверг упала и получила потребовавшие госпитализации травмы 65-летняя женщина.

Инцидент произошел 2 января в 17:00 у дома номер 6 по Нарвскому шоссе, пишет rus.err.ee.

57-летний водитель автобуса Volvo затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, из-за чего одна из пассажирок — 65-летняя женщина — упала и получила травмы. Известно, что незадолго до торможения она встала с сиденья. Подробности происшествия уточняются.

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