03.01.2020, 07:50
65-летняя женщина упала в автобусе и оказалась в больнице
В результате торможения пассажирского автобуса в четверг упала и получила потребовавшие госпитализации травмы 65-летняя женщина.
В результате торможения пассажирского автобуса в четверг упала и получила потребовавшие госпитализации травмы 65-летняя женщина.
Инцидент произошел 2 января в 17:00 у дома номер 6 по Нарвскому шоссе, пишет rus.err.ee.
57-летний водитель автобуса Volvo затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, из-за чего одна из пассажирок — 65-летняя женщина — упала и получила травмы. Известно, что незадолго до торможения она встала с сиденья. Подробности происшествия уточняются.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Названа причина смерти театрального режиссера Галины Волчек
Ученые рассказали, что находится на дне Бермудского треугольника
Реакция Познера на решение WADA об изоляции российского спорта
Лифт убил целую семью