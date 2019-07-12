58-летний Олег найден
Полиция просили помощи в поисках 58-летнего Олега, который из-за проблем со здоровьем мог находиться в опасности. Позже поступило сообщение, что мужчина найден.
Полиция просили помощи в поисках 58-летнего Олега, который из-за проблем со здоровьем мог находиться в опасности. Позже поступило сообщение, что мужчина найден.
Мужчина ушел вчера утром из своего дома в Таллинне и должен был пойти в торговый центр Ярве. Домой он до сих пор не вернулся. Близкие общались с ним вчера по телефону несколько раз и все указывало на то, что мужчина заблудился и не знает, где находится.
Рост мужчины 180 см, телосложение худощавое, волосы короткие седые. Обет был в черные брюки и синюю куртку. Передвигается с трудом.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, сообщить об этом по номеру 112.
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